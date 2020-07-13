補習社多人中招　學生轉網上教學減低風險

本港新冠肺炎疫情近日轉趨嚴峻，陸續有不少補習社導師及學生確診。衞生防護中心更直指補習是高危活動，呼籲家長有需要暫停。東網記者今午(13日)曾到深水埗、太子一帶的補習社，發現大部分補習社仍然營業，但到場補習的學生明顯減少，有補習社職員指已轉向網上教學，以減低感染風險。

太子一棟商業大廈內，補習社林立，多間補習社今日尚有營業，但學生數目寥寥可數。其中位於七樓的補習社負責人陳小姐指，因應疫情一向有做不同的防疫措施，例如出入需量體溫、消毒雙手、座位以膠版分隔等。但昨日有補習社「中招」令家長加倍緊張，大部分學生已轉網上教學：「始終可以保障雙方，我哋都驚中！」

王太帶同兩女來上補習班，兩女分別就讀小二及小四，被問及會否擔心疫情，她表示對補習社衞生安全有信心，但就比較擔心女兒的學習情況：「依家又提早放暑假，擔心開學又會跟唔上（進度）。」

而另一間位於4樓的教育中心，負責人也表示現正籌備新的防疫措施，例如限制每班4人、於課堂不准飲食、設置膠板分隔學生等。但暫時未會安排網上教學，記者現場未見有學生前來上課。至於另一間位於深水埗的補習社，也未見有學生前來補習，只有10多名導師在場打點。