曹公潭檢疫中心隔離男子突暈倒　送院搶救不治

荃灣曹公潭檢疫中心男子隔離期間猝死。今日(13日)下午1時許，警方接獲報案指，一名正於上址接受隔離檢疫的姓麥(46歲)男子突然昏迷。身穿全副保護衣的救護人員到場後，立即將事主送仁濟醫院搶救，惟最終不治。警方經初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作「送院時死亡」，麥的死因仍待驗屍後確定。

據了解，事主居住深圳市福田區，本身罹患甲狀腺疾病多年。他在本月11日抵港入營，詎料2天後發生今次事件，成為首宗檢疫中心隔離人士昏迷死亡個案。

曹公潭檢疫中心曾有隔離人士逃走，上月8日晚上7時許，一名被隔離的男子擅自離開中心，攀爬附近山坡逃去，保安員阻止未果，於是報警求助。警方及消防接報在荃錦公路、荃景圍及照潭徑一帶搜索，約2小時後在港鐵荃灣站發現該名男子的蹤影，經一番游說後勸服對方配合，由救護車送院檢查。

根據食物及衞生局資料，自今年2月8日起由內地抵港，及在抵港前14天內曾到訪內地的香港居民須接受家居檢疫14天，當中有小部分香港居民按個別情況，會入住曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心接受檢疫。