調查指上月市民消費意欲回升　促設特別消費券

新冠肺炎疫情影響市民消費意欲，有政黨在6月疫情稍緩時訪問940名港人，其中「綜合消費情緒指數」由3月份的52.9新低，回升至64.4，顯示疫情緩和令市民更有信心消費。近期疫情又起，政黨認為市民消費態度會轉趨謹慎，但因為有抗疫經驗，估計指數不會重回3月時的低點。

民建聯於6月15日至25日進行消費者信心指數調查，指數以100為中性，低於100即為負面。當中顯示近期情況的「目前狀況指數」，及展望未來的「消費者預期指數」均重上60以上水平，分別為63.5及65。議員周浩鼎指，當時1萬港元「現金發放計劃」正式展開，加上疫情緩和，市民消費的悲觀情緒明顯有所改善。他認為，只要政府謹慎做好疫情防控，堵截社區感染鏈，消費信心便可持續回穩上升。

面對新一波疫情打擊經濟，政黨認為政府須進一步支援中小企及保就業，並適時推動經濟復甦等短中期措施，建議參考2003年沙士經驗，加快開創大量短期就業職位、建立失業援助金機制，以及在疫情緩和時推出特別消費券，帶動消費。