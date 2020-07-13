張華峰與財庫局局長會面　促港交所豁免券商月費

張華峰(右一)聯同金融服務業界代表今午約見許正宇，提出多項要求及建議。(鄧欣婷攝)

金融服務界議員張華峰聯同業界今午(13日)與財經事務及庫務局局長許正宇會面，提出多項要求及建議，以紓緩金融服務業界燃眉之急，當中包括全面檢討證監會的監管政策、建議港交所豁免收費，以及將金融服務業納入業界免強制檢疫安排，張指許反應正面，會認真考慮業界建議。

證監會去年9月推出《證券保證金融資活動指引》，收緊孖展融資額度，張促請證監會體諒券商經營困難，延長早前推出為期半年的寬限期，不要一刀切處罰因疫情影響而不達標的券商。張又指，現時港交所向各券商收取每台股票報價機200港元月費，以及交易所參與者接經3千港元月費，這些費用對港交所微不足道，卻對中小企造成沉重負擔，故建議港交所豁免上述費用，令業界可投放更多資源到金融科技及其他業務發展上。

基於新冠肺炎疫情關係，政府早前豁免部分香港企業接受強制檢疫，惟金融服務業至今仍未被納入申請機制，張建議政府盡快豁免業界界受強制檢疫，讓業界能及時往返內地處理業務。被問到現時疫情再次嚴峻，有業界代表稱理解疫情下政府要再豁免業界前往內地十分困難，但可先作政策研究，待疫情放緩後再推行。