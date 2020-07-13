華為5G技術領先全球　從處理器到終端展現強大實力

華為Balong 5000是一款體積小、集成度高，而又能同時支援2G、3G、4G和5G多種網絡制式的單晶片。

5G是建構智能世界的基石，華為擁有處理器、網絡、終端到雲服務的全系統能力，可讓用戶在5G網絡推出早期，就擁有優質的使用體驗，享受速度最快、訊號覆蓋最好的5G網絡。

華為早在2009年就開始了5G技術的開發，並積極參與5G標準的制定。其後於2013年，華為在全球招聘了300多名來自無線行業的頂級專家，並宣布投資6億美元用於5G研究。2016年，華為正式成立面向5G產品的5G產品線，之後的2017年至2019年，在5G產品開發上的投入資金增加至近40億美元。如今，超過千人的員工團隊都在從事5G產品開發，顯示華為在5G業務上投入了大量人力物力。

根據德國專利數據公司IPlytics發布的5G專利報告，華為在5G SEP專利數量上位居全球第二，在5G標準技術貢獻上位居第一。同一時間，華為在3GPP標準中已經定義了8項關鍵技術，包括NR軟架構、極化碼等，而5G基本專利佔比超過20%，5G提案更超過21,000件，貢獻為業界第一。英國電訊首席架構師Neil McRae就曾公開表示「華為是唯一的真正5G提供商」，可見充分展示5G技術的實力。

華為在5G終端方面有强大的實力，同時華為也是全球唯一一家在處理器、標準、通訊、手機等領域都有廣泛參與的電訊企業。先說處理器，華為就有Balong 5000，它是一款體積小、集成度高，而又能同時支援2G、3G、4G和5G多種網絡制式的單處理器，而且能有效降低模間切換產生的時延與功耗，極適合5G商用初期需要。

手機方面，華為於2019年7月發布了全球首款5G雙模手機HUAWEI Mate 20 X，兼容SA及NSA 5G組網模式，獲得終端行業權威認證組織GCF全部5G認證測試，也是全球首款也是唯一一款達到此成就的手機。之後華為再發表旗艦機HUAWEI P40系列，是首部5G智能手機搭載Kirin 990 5G處理器，支援中國及香港多個5G頻段，實現5G全網通，讓用戶在中港兩地均能極速上網。

產品更首創雙SIM卡加eSIM設計，在實體SIM及eSIM之外同時可加NM記憶卡，擴充記憶容量高達256GB，方便經常使用兩張SIM卡同時講求高記憶容量的用戶需要。

來到今年，華為再推出全新升級版5G折疊旗艦手機HUAWEI Mate Xs，搭載HUAWEI Kirin 990 5G處理器及8吋OLED鷹翼摺合式觸控式屏幕，展現強大的5G連接能力與顯示能力。手機以外，針對智能家居需要，華為亦推出了5G路由器HUAWEI 5G CPE Pro，它不僅是目前全球支援5G頻段最齊全的終端設備，更對應華為5G超級上行與Wi-F 6等技術，最重要是體積比上代大減30%，更切合都市人的蝸居需要。

5G正在以超乎想像的速度加快到來，5G產業在標準、產品、終端、安全、商業等各領域已準備就緒，華為將聯合產業界和合作夥伴，共同把握5G帶来的創新機遇。