個別裁判官被大量投訴　司法機構稍後一併回應

近期多宗涉及反修例示威者的判刑引起爭議，司法機構收到大量涉及個別裁判官而性質相同或類似的投訴。司法機構決定由今天(13日)起，在適當的情況下，會把該等投訴的要點及回應上載至司法機構網頁，以代替就每宗投訴作個別回覆。司法機構已按該機制，把涉及3宗案件及相關裁判官的投訴上載至網頁，並指3宗案件的相關法律程序尚完結，稍後會作回應。

第1名被投訴的裁判官是水佳麗，她於今年5月判處一名向馬路掟汽油彈的15歲少年18個月感化令，並曾讚該少年是「優秀嘅細路」。律政司已提出上訴，要求加刑，並獲上訴庭受理。投訴指水官的判刑理由在觀感上令人合理地理解為有所偏頗，或涉及政治評論。

第2名被投訴的裁判官是吳重儀，她於今年6月判處用腳踢警察的教師楊博文襲警罪成後，稱懷疑楊的「心智人格有潛在障礙」，下令把楊還押在小欖精神病治療中心候懲。楊早前已在高獲准保釋。投訴指吳官處事偏頗。

第3名被投訴的裁判官是蘇文隆，他於今年6月判處社工劉家棟阻差辦公罪成和監禁12個月。劉早前已在高獲准保釋等候上訴。投訴指蘇官對該案有偏頗或先入為主，判刑不相稱和快速拒絕劉的保釋申請等。