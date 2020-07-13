石景宜博士盃　華夏書畫創作大賽接受報名

疫情之下人人都應減少外出，防疫之餘可趁機拿起久未手執的毛筆創作水墨畫及書法，發揮創意亦可陶冶性情。為弘揚中華傳統文化，有書局舉辦每5年一度的書畫創作大賽，以全球書畫盛事鼓勵藝術創作，加強兩岸四地藝術交流。

適逢漢榮書局創立50周年，為繼承創辦人石景宜博士推廣中華藝術的遺志，書局舉辦第3屆「石景宜博士盃—華夏書畫創作大賽」，比賽繼續分為水墨畫及書法兩個組別，並由來自內地、台灣、香港和澳門的著名書畫家所組成的評審委員會，根據參賽作品之內容、創意及技巧等進行公正評分，兩個組別均設有鑽石、金、銀、銅、優異及佳作獎。

作品規格方面，須為4尺全開宣紙直幅中堂（約長136厘米、寬68厘米），徵件日期由即日至10月15日止，評審會於地區初選先選出每組151件、即合共302件入選佳作，再由評審委員會選出最終獲獎作品。頒獎典禮將於明年4月於北京舉行，而獲獎作品則將於北京、台灣、香港、佛山等地巡迴展出。

過往大賽獲各界人士熱烈支持，全球書畫投稿參賽逾8000件，參與地區橫跨亞、澳、歐、美四大洲，參賽者方面跨越民族界限，獲得如日本、南韓、澳洲等地的非華裔藝術家一同參與。優勝作品在北京全國政協禮堂舉行頒獎典禮後，先後於北京國家典籍博物館、香港中央圖書館、澳門金碧文娛中心、佛山市石景宜劉紫英伉儷文化藝術館和台灣的國立國父紀念館等地展出。