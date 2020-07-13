捐血前不提供新冠病毒測試　紅十字會聲稱非漏洞

本港爆出首宗確診者潛伏期間曾經捐血的個案，引起大眾關注，紅十字會輸血服務中心表示，參考過往沙士及中東呼吸綜合症的經驗，以及早前南韓有確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。不過，有專家稱雖然至今尚未有病例，但由於病毒有機會存在於血液，不能完全排除輸血播毒的可能性。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，血液中無法檢測到病毒，可能只是因為病毒存於血液中的濃度低，若將大量血液輸入體內，仍有機會造成傳播。外國早前亦有捐血者確診，南韓有6名新冠肺炎患者於確診前曾捐血，有9人獲輸確診者的血液，而意大利亦有捐血者捐血後才確診。梁續指，在疫情爆發的地區，有很多個案根本分辨不到傳播方式，亦有源頭不明個案，認為輸血傳播風險理論上存在。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，有外國文獻指病毒量很高的確診者，在血液中驗出新冠肺炎病毒的機率約有1成，認為不能完全排除透過輸血傳染的可能性。他建議紅十字會定期篩查血包會否存有活性病毒，否則會打擊市民的信心。

紅十字會輸血服務中心總監李卓廣表示，現時市民捐血前一般會先預約，填妥登記表格，了解捐血者的健康狀況，若符合條件便能捐血，及後血液會經過化驗，確保不存在愛滋病、乙型肝炎等病毒後便可向病人輸血。鑑於目前新冠肺炎爆發，該中心進一步了解捐血者的外遊史、接觸史、有沒有病徵等，但不會在捐血前提供相關病毒測試，即使全球做法亦不會這樣做，因此不認為這做法會構成捐血漏洞。

議員郭家麒則認為，現時輸血服務應收緊指引，若輸血者從高危地方返港，或是從事受感染高風險的職員，捐血前應先進行病毒檢測，確保安全後才能捐血。