食肆周三起限4人1枱　傍晚6時後禁堂食　乘搭公交須戴口罩

行政長官林鄭月娥晚上(13日)宣布，因應新冠肺炎疫情持續，決定再度收緊禁聚令及停業令，包括由傍晚6時至翌日清晨5時期間，食肆不設堂食，只可以進行外賣；嚴禁4人以上聚集，婚禮、周年會議、宗教活動等均不獲豁免；限制食肆最多4人一枱；關閉遊戲機中心、健身中心、卡拉OK、酒吧、麻雀館及美容院等12類處所。所有措施由周三(15日)凌晨起生效，為期7天，之後再檢討。

林鄭月娥同時宣布，強制規定所有乘搭公共交通工具人士，都必須佩戴口罩，以保障司機和乘客安全，如乘客沒有佩戴口罩，司機可拒絕乘客上車，違規者最高罰款5000港元。

另外，政府制訂新規例，過去14天從較高風險地區來港人士，於登機前必須出示證明，顯示病毒檢測呈陰性才准登機，否則航空公司會受罰。

林鄭月娥又指，不會要求公務員在家工作，但公務員事務局已經要求政府各部門，讓公務員彈性上班及午飯，並呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，而康文署下的康體場所會關閉。