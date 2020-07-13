食衞局涉誤導議員支持建骨灰龕　最終撤回文件

本港骨灰龕位相當緊絀，政府計劃在沙田石門和沙嶺墳場興建骨灰安置所和紀念花園設施工程，並於今(13日)提交立法會財務委員會審議，惟會上跨黨派議員都收到由地區人士反對沙嶺工程的信件，要求否決有關工程撥款。議員均認為政府提交的報告有誤導他們相信當地居民支持工程之嫌，一致要求政府收回文件，待與當地居民商討完成再向財委會申請撥款。政府最終「跪低」，撤回整份文件並預計修改後於本周五(17日)的財委會再審議。

有關工程撥款項目涉及石門和沙嶺墳場第一期興建骨灰安置所和紀念花園設施工程、及興建配合石門骨灰安置所的行人隧道，涉款約23億港元，分別提供4萬個和5萬4千個龕位。雖然政府提交的文件顯示，上屆北區區議會支持有關沙嶺的工程項目，惟各議員均表示收到由打鼓嶺鄉事委員會和現屆北區區議會發出的信件，表明擔心區內交通將無法承載骨灰安置所帶來的人潮壓力，以及整個工程興建20萬個骨灰龕位過多，憂慮影響環境。

議員陳克勤質疑政府誤導議員相信當區居民支持項目，又直指「鄉委會唔係傻嘅，人哋要諮詢居民，都要知道成個工程有幾大，點會畀你分階段諮詢」，又批評項目於2014年進行的交通評估過時，而今時今日北區已開通蓮塘口岸連接路，擔心當局未有把區內人流承載量完善考慮。

至於議員涂謹申亦狠批政府，沒有把最新的民意告知議員，更激動斥責「財委會都有啲尊嚴呀，依家畀人呃、畀人點」，又批評政府為何連月來都不與新一屆北區區議會協調有關事宜。他和陳克勤及其他多名跨黨派議員皆建議政府先撤回方案，因他們不想把石門的骨灰安置所一併否決。

食物及衞生局副局長徐德義初時回應時強調，地區人士的信內未有提及不同意第一期龕位數量，只是關注整個項目會否太大，重申未有留意當區居民反對第一期撥款，指稍後會與鄉事和區議會討論第二期工程的龕位數量和相關設施。惟後來所有議員都揚言反對撥款，徐才在休會討論處理方案後，宣布把整份文件撤回，並預計修改後於本周五(17日)再到財委會申請撥款。