康文署周三起關閉戶外設施　圖書館及自修室全休

康樂及文化事務署今晚(13日)宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，需要採取進一步限制措施，本周三(15日)起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地或設施，直至另行通告；同時亦取消7月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。

戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施(單車通道除外)、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等，將暫停開放。

所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦將於周三起關閉，康文署轄下公園的靜態康樂設施(如大草坪及公園座椅等)，以及公園內的戶外緩跑徑仍會維持開放。

此外，所有公共圖書館及其自修室將暫停開放，而設於圖書館和3個港鐵站的還書箱及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心，和大圍村南道的自助圖書站亦會暫停提供服務。所有博物館、表演場地和音樂事務處的音樂中心，將暫停開放。表演場地的主要設施將不會早於7月底前開放；而博物館所有公眾節目暫停。