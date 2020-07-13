澳門入境廣東省周三起放寬檢測　持健康證明豁免隔離14天

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今(13日)表示，接到珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通知，粵澳兩地政府溝通協商決定，自本周三(15日)上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人士不再實行集中隔離14天醫學觀察。

通告指出，放寬措施包括所有從粵澳口岸進入廣東省人士，但新冠肺炎確診者、疑似患者、密切接觸者和有發熱或呼吸道症狀者，來粵前14天內有外國或其他境外地區旅行史人士除外。

入境人士須先完成核酸檢測及有相關證明，亦要申領「澳門健康碼」和「粵康碼」，入境前24小時內完成海關健康申報，取得粵康碼通關憑證。

此外，從澳門進入廣東省人士僅可在廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶市9市活動。其中在廣東省工作、生活的澳門居民和內地居民赴澳返回廣東人士，入境後限於廣東省範圍內活動。

粵港澳三地健康碼通行試點計劃原本已到最後階段，惟香港近日疫情急劇逆轉，短時間內出現多宗源頭未明的本地個案，導致「粵港」和「港澳」的健康碼計劃需重新檢視推行時間。而今次「粵澳」健康碼率先開通，明顯是「唔等埋」香港。