中聯辦譴責戴耀廷搞初選謀顏色革命　欲奪港治權

中聯辦周一（13日）深夜發稿，嚴厲譴責反對派政團罔顧法律和特區政府警告，執意開展非法「初選」，堅定支持特區政府深入調查、依法查處；並指摘戴耀廷團夥及反對派妄想上演港版「顏色革命」。

中聯辦發言人指，立法會選舉事務有着嚴格的法定程序，神聖崇高；反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂「初選」，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。發言人又指，所謂「初選」還借機攫取大量市民個人信息和選民資料，涉嫌違反私隱條例，對此高度關注和嚴厲譴責，堅定支持特區政府依法嚴肅處理。

發言人強調，具有法律專業背景的戴耀廷，協調此次反對派「初選」是典型的涉嫌犯法。從非法「佔中」、「修例風波」，到發起「雷動2.0」、「35+計劃」，戴耀廷團夥及反對派的目標是奪取香港的管治權，妄想上演港版「顏色革命」。特別值得警惕的是，在香港國安法實施之後，一些人居然簽署「共同綱領」，並肆無忌憚地揚言協調反對派參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯香港國安法第22條以及香港本地選舉法律。

發言人指，戴耀廷此前因非法「佔中」案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，竟然如此高調地公然操縱選舉，質疑「他是受了誰的指使？又是誰給了他這樣的底氣？」

發言人重申，任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞「一國兩制」、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，註定是沒有出路的，中國香港特別行政區的制度裏不存在他們肆意妄為的空間。