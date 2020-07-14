青山灣入境事務中心18人不滿長期羈留絕食　議員促自願遣返

18名羈留在青山灣入境事務中心的人士，因不滿長期被羈留拒絕領取膳食。議員葛珮帆表示，根據她從入境處取得的資料顯示，參與人士中大部份疑是假難民，他們涉及嚴重或暴力罪行，包括勒索、傷人、販運危險藥物等需被遞解離境，潛逃或再次犯罪的風險較高。她指：「呢班人唔係普通人，如果畀佢哋出嚟，對社會係非常危險，如果佢哋唔想被羈留，就不如考慮接受遣返，回原居地。」

葛珮帆指，2015-16年度至2020-21年度，本港用於處理免遣返聲請及相關工作的開支估計達63億港元；而2014年至2019年獲擔保外釋而獲發行街紙的非華裔人士，因干犯刑事罪行而被捕的人數為6633人，單就今年首5個月已有324人。按罪案類別以店舖盜竊、嚴重毒品罪行、雜項盜竊、傷人及嚴重毆打、偽造文件、刑事毀壞、爆竊及扒竊佔大多數。至於涉打黑工被捕的假難民，自2017年至2020年6月的人數為1011人。

葛又謂，現時約有13000名曾提出免遣返聲請的人士在香港，當中只有少於300人被羈留於青山灣入境事務中心; 而根據記錄，有超過7000人在聲請被拒絕和上訴失敗後繼而向法院提出司法覆核。實際上，自統一審核機制實施起至2020年6月，獲確立的免遣返聲請比例低於1%。

葛認為：「假難民不但花去本港大量公帑，部分更干犯嚴重罪行，而佢哋被羈留，是由法庭判決，如果佢哋唔想留係羈留中心，可以考慮接受遣返，回原居地。」

入境處表示，對被羈留人士的各項安排，均是根據《入境（被羈留者的待遇）令》的相關規定而實施，以確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇。而自事件發生後，入境處人員一直密切留意有關人士的健康狀況。當值醫生每日為該批被羈留人士作醫學檢查，至今沒有被羈留人士表示不適，他們的血糖水平正常，情緒亦大致穩定。

發言人謂續謂，雖然有關人士拒絕領取中心膳食，但相信仍有進食其他食物。同時，入境處人員已勸喻有關被羈留人士及為其提供輔導服務，並已與拒絕領取膳食人士會面及解釋繼續羈留的原因及其個案最新進展。