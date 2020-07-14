東方日報A1：新冠患者捐血　毒血輸伊院病人

新冠肺炎疫情大爆發，單日四十一宗本地確診創新高之際，本港發生首宗確診者於潛伏期間捐血的個案。該名三十五歲男病人本月五日曾到紅十字會輸血服務中心位於西九龍的捐血站，並於前日（12日）確診，其中一包血已經輸給伊利沙伯醫院一名長期病患者，該病人已被轉往隔離病房留醫及進行病毒檢測，暫無不良反應。有專家引述外國文獻指，病毒量高的確診者有一成機率在血液中驗出病毒，不排除病毒可經血液傳染。

醫院管理局總行政經理劉家獻公布，昨日接獲通知，指一名捐血者前日確診新冠肺炎，並曾於本月五日下午到西九龍捐血站捐血，目前已知伊利沙伯醫院有一名長期病患者獲輸確診者的血小板，該名病人需入住隔離病房及進行病毒檢測。劉表示，受影響病人目前沒有出現不良反應，情況穩定。確診者是第一千五百零九宗個案，其母親曾去過多人染疫的慈雲山中心百匯軒酒樓。

劉又稱，醫管局隨後追蹤確診者捐出的血包去向，指血液被分成三部分，除了血小板已輸予病人，血漿及紅血球則被送回紅十字會輸血服務中心進行測試，不會再作輸血用途。確診者捐血當日，共有八十五名市民捐血，病人是大約下午三時去捐血，當時共有四名中心員工曾與他接觸，至於員工需否進行檢疫或病毒測試，醫管局指仍在商討。衞生署指確診者本月五日捐血，他當時沒有病徵，至本月九日才發病，署方認為捐血時並非傳染期。

紅十字會輸血服務中心早於三月十六日起，規定所有曾經離港人士，不論任何目的地，須在抵港當日起暫緩捐血廿八日；曾與確診個案有密切接觸的人士，亦須暫緩捐血廿八日。不過，有關措施在本地疫情大爆發下存在大漏洞，因社區可能已有大量隱形病人，被問到如何確保不會有隱形病人捐血，劉承認不排除有市民捐血後才確診，但現時醫院仍有不少病人需要血液，如捐血者減少，憂慮需要血液的病人沒法得到治療。

外國早前亦有捐血者確診的病例，南韓截至三月有六名新冠肺炎患者於確診前曾捐血，有九人獲輸有關血液，而意大利亦有捐血者捐血後才確診。紅十字會輸血服務中心表示，參考過往沙士及中東呼吸綜合症的經驗，以及早前南韓有確診者捐血的案例，皆未有資料顯示新冠病毒經由血液感染。

不過，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，有外國文獻指病毒量很高的確診者，在血液中驗出新冠肺炎病毒的機率約有一成，認為不能完全排除透過輸血傳染的可能性。他建議紅十字會定期篩查血包會否存有活性病毒，否則會打擊市民的信心。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，血液中無法檢測到病毒，可能只是因為病毒存於血液中的濃度低，若將大量血液輸入體內，仍有機會造成傳播。

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