Dr.東：夜間小腿抽筋困擾長者　中藥方有助減輕痛楚　

夜間小腿抽筋問題困擾不少長者，仁愛堂的醫療服務科中醫團隊，與屯門醫院及香港中文大學中西醫結合醫學研究所合作，研發以中藥藥方「芍藥甘草湯加味」治療長者夜間小腿抽筋，發現藥方可令小腿抽筋引致的疼痛值大幅減少一半。中醫師解釋，因中藥材芍藥及炙甘草可止痛解痙，而藥方內含有的葛根素及丹參有助氣血流通，長者服用藥方後可減少疼痛及抽筋次數。

夜間腓腸肌痙攣(即小腿抽筋)是與睡眠有關的動作失調，50歲以上的人士中，約有4成人會出現夜間小腿抽筋，且出現次數會隨年齡增長而有所增加，對睡眠質素及整體健康構成影響。

仁愛堂註冊中醫師蔡彥淵解釋，以中醫角度而言，是由於肝腎衰虛，血不養筋，或風寒濕邪入侵經絡導致血氣不通，血液不能充分榮養筋肉，使肌肉、血脈、筋骨間的營養及代謝發生障礙，因而出現小腿抽筋。至於為何小腿抽筋常發於夜間，蔡解釋，因白天陽氣出表，陽氣於內尚不致過旺，待晚上陽入於陰，陰寒之氣盛行，寒邪容易入侵經絡導致血氣不通，引起抽筋。惟中西醫一直未有針對性而又安全有效的藥物治療。

仁愛堂研發以「芍藥甘草湯加味」入藥，當中「芍藥甘草湯」本身是《傷寒論》中用以治療「腳攣急」的方劑，因芍藥及炙甘草可止痛解痙，根據此藥方再加入葛根及丹參，有助氣血流通，減少抽筋。不過，中大中西醫結合醫學研究所所長林志秀表示，由於葛根及丹參有活血化瘀之效，中風、心血管病患者，或服用薄血丸的病人不應服用此藥方，以免有內出血的風險。

仁愛堂、屯門醫院及中大研究團隊，去年曾就此藥方的藥效進行研究，招募30名年齡介乎60至80歲的長者接受為期28日的「芍藥甘草湯加味」治療，期間每日服一次沖劑，發現藥方可使小腿抽筋的疼痛減少一半，部分人抽筋次數亦有所減少。而測試人員在停藥後約1個月，小腿抽筋的情況仍有所紓緩。

除服用藥方外，蔡指，由於中醫認為小腿抽筋是寒邪入侵經絡所致，故長者睡覺時注意雙腳保暖，戒食生冷食物及甜食，以及睡前以熱水浸腳，加強血液循環，均有助預防小腿抽筋。