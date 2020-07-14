車船口罩令周三生效　未滿兩歲幼童及有合理辯解人士不受限

新冠肺炎疫情大爆發，為防疫情進一步擴散，政府訂立「車船口罩令」，自本周三（7月15日）零時零分至7月28日的14日期間內，任何人登上或身處公共交通工具上，或者進入或身處港鐵已付車費區域時，必須一直佩戴口罩，違者可被罰款5000元。

但有關規例亦訂明，條文不適用於未滿兩歲人士，以及有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人士。有關的合理辯解包括：

(a) 該人因身體上或精神上的疾病、損害或殘疾，而不能戴上、佩戴或除下口罩；或者該人戴上、佩戴或除下口罩，會對該人帶來嚴重困擾；

(b) 該人正陪同或協助另一依賴讀唇溝通的人士；

(c) 該人有合理必要不佩戴口罩，以避免自己或其他人身體受傷害；

(d) 該人沒有口罩，但有合理必要身處公共交通工具或港鐵已付車費區域，以避免自己身體受傷害；

(e) 該人正飲食、服用藥物或保持個人衞生；

(f) 公職人員在執行其職能的過程中要求該人除下口罩。

此外，如該人登上或身處的公共交通工具並非服務中，或者該人進入或身處的港鐵已付車費區域並非向公眾開放，有關條文亦同樣不適用。

規例的附件列出「公共交通公具的涵蓋範圍」，包括專營巴士、公共小巴、學校私家小巴、復康巴士、提供旅遊、國際客運、酒店、學生、僱員、住客等客運服務的公共巴士、的士、港鐵列車、電車、山頂纜車、東涌吊車和渡輪等，但沒有包括飛機。