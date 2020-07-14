大埔有中學如期考試　學生自備搓手液防疫

因應新冠肺炎疫情加劇，全港學校昨日(13日)開始提早放暑假，中學可自由選擇是否舉辦「中一入學前香港學科測驗」及其他考試。位於大埔富善邨的救恩書院，今日(14日)如期舉行中一入學試及相關考試，學生在今早8時半前陸續回校。

現場所見，所有學生均戴上口罩，有家長陪同子女回校。準備升讀中一的陳同學今早在父親陪同下到救恩書院應考分班試。他指已準備防疫用品，包括戴口罩及帶備酒精搓手液。另一回校考試的男同學表示，考試約2小時，同樣做好防疫措施，自備酒精搓手液，又指學校有安排學生量體溫。

教育局早前宣布，考慮到中三學生選科，中四、中五學生需預備公開考試的需要，學校可如常舉行中三至中五級別的考試才放暑假。而小五呈分試涉及中一派位，學校可照常舉行呈分試才開始暑假，或延至9月進行。該局又指，學校在原定暑假開始前，應繼續保持校舍開放，安排教職員當值，照顧在家中缺乏成人看管而需回校的學生。