教育局補鑊　促學校3日內完成考試　明起暫停所有活動2周

受新冠肺炎疫情影響，全港學生提早放暑假，教育局容許學校可繼續考試及補課。教育局今早(14日)向全港學校校監及校長發信，表示決定收緊措施，要求學校要在2至3日內完成所有考試，延後或取消部分考試，以便盡早開始放暑假，另要求學校明日(15日)起暫停所有校內活動兩星期，包括所有補課及課外活動。

當局原本容許學校可自由選擇進行考試及安排補課，但今日突決定進一步收緊措施，包括要求學校盡快就考試作應變安排，另在明日起暫停所有級別的補課及課外活動，直至本月28日。在此期間，如非必要，所有學生不應回校，相關安排亦適用於提供非正規課程學校，包括補習學校的面授課程。

當局在信中提到，部分學校及幼稚園的新學年會於8月開始，該局明白學校、家長及同學都希望盡快知道新學年的安排，以作準備。教育局會與衞生專家及業界保持緊密聯繫，並因應疫情發展，盡快敲定並公布新學年的相關安排，又提醒學校應為有需要的學生提供適當的學習及情緒上的支援。