學者指防疫措施比預期強硬　惟若仍未受控要再收緊

新冠肺炎疫情再度在本港爆發，政府昨晚宣布收緊防疫措施。有傳染病專家指今次防疫措施方向正確，若然疫情在短期內仍未受控，措施往後可能要再收緊；亦有學者認為，政府應帶頭安排公務員在家工作。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在電台節目中表示，政府最新一輪防疫措施比預期強硬。但基於要照顧上班市民需要，很難禁止餐廳早午市堂食。他又認為政府若不帶頭安排公務員在家工作，企業未必會跟從，而市民上下班，公共交通工具人流稠密，仍有傳播風險。

許相信今輪疫情爆發，和早前放寬食肆限制措施有關，建議即使未來疫情放緩，食肆仍然應該維持最多8至10人一枱。許又提到，早前機場出現滯留旅客，構成傳播風險，認為應立例賦予有關部門遣返權利。至於近日有人離港到目前疫情較穩定的內地避疫，許認為可能是一個好主意。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則在電台節目中指，政府今次收緊防疫措施的方向正確，但午市食肆仍會有大量人流，食肆要設法避免太多人排隊，若然人流未能減低，或要考慮停止午市堂食。梁強調，若然疫情無法在短期內受控，不論是市民還是經濟，亦捱不住長期實施社交距離措施。

至於全民檢測，梁子超直言反對，並指出在病毒繼續傳播時，即使當下結果呈陰性，亦不等於往後不會發病，故應優先檢測帶有病徵及接觸史的人士。