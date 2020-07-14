財會通過科學館歷史博物館擴建撥款　議員促加強歷史教育

規模7280萬元的科學館及歷史博物館擴建撥款獲得通過。

立法會財務委員會今早(14日)召開會議，以37票贊成、7反對及2票棄權，通過擴建科學館及歷史博物館項目，涉款7280萬港元。期間有建制派議員認為年輕人對歷史空白，而政府需要負很大責任，多名議員建議擴建後應加強學生歷史教育。

會議甫開始，議員許智峯提規程問題，指現時疫情轉趨嚴重，財委會會否考慮縮短或取消會議。副主席陳振英表示，會就周五(17日)舉行的會議作出檢討，稍後通知各位議員。

議員邵家輝指出，現時年輕人對自己國家的歷史認知是空白的，認為政府方面應負很大責任。議員陳恆鑌表示，歷史博物館擴建工程，除硬件外，軟件同樣重要，希望局方確保歷史不會被篡改及歪曲，要求設立機制確保歷史真確性。

議員陸頌雄則認為歷史博物館目前介紹香港歷史篇幅不足，例如鴉片戰爭由來等，又建議樹立林則徐雕像及公園。

民政事務局副局長陳積志回應時表示，局方會秉持專業、持平及客觀態度對待史實，並有專家顧問、學者等提供意見，同時有機制確保策展符合收藏原則，有信心可以把好關。

另有泛民議員則擔心將來博物館內展示的歷史內容或文字可能違反《港區國安法》，如談及六四事件等，詢問局方如何處理這些歷史。陳積志回應指「既要專業也不違法」，有需要會徵詢法律意見。