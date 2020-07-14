可拒無戴口罩乘客上車　九巴司機轟政府實施得遲

新冠肺炎疫情爆發，政府昨(13日)再度收緊禁聚令及停業令，並於明日(15日)起首次強制公共交通乘客戴上口罩的「車船口罩令」，以保障司機和乘客安全。若乘客沒有佩戴口罩，司機可拒絕乘客上車，違規者最高罰款5000港元，為期14天，至本月28日。

九巴司機關先生批評政府「車船口罩令」太遲實施，「應該一早做啦」！他表示過往遇到不少年紀稍長的乘客拒絕戴口罩，即使請求他們戴口罩，卻遭到反諷「我窮嘛，買唔到口罩」，令他大感無奈，惟有自己戴上防護度較高的口罩保護自己。

他指過往不戴罩的乘客主要來自舊區，如深水埗、旺角等，故自己會準備多個口罩予有需要乘客。他指新措施實施後，能夠理直氣壯要求乘客戴口罩，萬一乘客堅持不戴罩就會報警處理。

的士司機黎先生指過往只遇到少數乘客不戴口罩，會勸喻乘客戴口罩。他明言若乘客未來堅持不戴口罩，為做生意都會照接，但會開窗增加空氣流通。若數位乘客同時不戴口罩，就會拒絕載客，但不會特別報警處理。

的士司機陳小姐同樣對「車船口罩令」表示歡迎。過往曾遇到外籍人士堅持不戴口罩上車，又有乘客詢問是否帶口罩方可搭的士，現時強行規定戴口罩能夠保護雙方。她又指會準備數個口罩在車內，萬一乘客有需要亦可替他們準備。她稱自停課開始，早更生意大跌30%至40%，預計夜更司機受新一輪防疫措施影響，市民減少外出，預計生意會好慘，下跌30%至40%。