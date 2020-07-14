政府企硬拒一刀切在家工作　公務員：分單雙日都好

因應香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府再度收緊防疫措施，包括嚴禁4人以上聚集，惟政府堅持不「一刀切」推在家作，稱要維持公共服務。有公務員期望政府可實施在家工作，明言：「單雙日在家工作都好。」

於政府總部上班、從事文職工作的余先生表示，平日上班前都會先消毒座位及寫字枱，中午亦不會外出，改而叫外賣。他又指，自己近一星期都沒有外出，以減低交叉感染機會，因住在疫廈附近，「但都唔擔心得咁多」，又稱出入時會用紙巾撳𨋢。他又期望政府能夠實施在家工作，即使不能一刀切實施，「單雙日在家工作都好呀」，能夠減少外出機會。

同樣於政總從事文職的黃小姐指疫情爆發後，自己會加強防疫措施，包括每日清潔辦公室2次，中午時段亦會轉叫外賣，盡量減少外出。她又表示歡迎在家工作，「有當然就好，減少感染機會」。

李太則表示，自疫情開始從沒有外出吃飯，家人外出後回家必須消毒全身。她指現時疫情爆發源自市民鬆懈，「非常驚」，並指即使政府實施在家工作，亦要依賴全民合作。