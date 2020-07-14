政府聘內地機構為高危群組檢測　消息指每樣本收300元

本港新冠肺炎疫情急劇轉差，政府昨日(13日)宣布多項防疫措施，包括撥資逾1億港元安排2間內地檢測機構，於本周內為安老院舍、食肆、物業管理公司員工以及的士司機進行病毒檢測，涉40萬人。消息指，有關機構分別為「華大基因」及「中國檢驗認證集團」，檢測過程將全程在港進行，不會運送樣本到內地，每樣本約收300港元。

根據資料，「華大基因」為內地一間專門研究基因組的機構，並於2010年在香港成立華大基因香港研發中心有限公司，總部設於大埔工業邨。據內地媒體報道，華大基因營運的「火眼實驗室」已在北京、武漢、深圳及天津等13個城市啟動，每日檢測量達16萬人次。

至於「中國檢驗認證集團」，根據其官方網站指出，轄下的國檢(澳門)衞生檢測有限公司自5月7日起承辦為澳門居民、外地顧員等提供病毒檢測服務，截至7月3日，該公司已在澳門完成10萬人次的檢測工作，日檢測量1800次。