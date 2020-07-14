海洋公園今起暫停開放　有訪客不知情摸門釘

新冠肺炎疫情大爆發，兩大主題樂園重開1個月再次閉園！早前香港疫情有所緩和，海洋公園及香港迪士尼樂園關閉4個多月後，相繼於上月中重開。惟重開僅1個月，香港近日多區均出現確診者，行政長官林鄭月娥昨晚(13日)公布多項防疫措施，並稱主題樂園理應需要關閉。海洋公園公園隨後亦公布今日(14日)起至下周二(21日)暫停開放，而香港迪士尼則宣布明日(15日)起暫時關閉，但酒店會維持開放。

海洋公園今日起關閉，有外籍女士疑不知道情況「摸門釘」，只能在門外拍照。而香港海洋公園萬豪酒店如常開放，其中住客蘇小姐一家大細，於昨日入住酒店，於今午退房。她表示趁小朋友不用返學，故入住酒店及到海洋公園玩。她指酒店住客不多，職員經常提醒住客配載口罩，防疫措施做得不錯。雖然海洋公園今日關閉，是有點掃興，但她認同政府收緊防疫措施，因始終有源頭不明的本地確診個案。

另外，一名集郵愛好者，今午專程到海洋公園購買海洋公園的郵票，但他不知道海洋公園今日關門，故白行一趟。