國泰獲最少8億港元保就業補貼　拒承諾不裁員捱轟

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空陷入財困，獲保就業計劃獲批最少8億港元補貼，涉及員工人數逾2.5萬人。保就業計劃今日(14日)公布新一批獲發補貼的企業名單，國泰航空與其附屬公司及聯屬公司均榜上有名，涉及最少7間公司。

名單顯示，國泰航空有限公司獲批最多補貼，補貼額高達4.58億港元，承諾受薪僱員人數17,703人。國泰航空飲食服務(香港)有限公司獲批4387萬港元，承諾受薪僱員人數1590人。國泰航空服務有限公司獲批1731萬港元，承諾受薪僱員人數646人。港龍航空有限公司則獲批6908萬港元，承諾受薪僱員人數2581人。

最少3間國泰航空的附屬公司及聯屬公司同樣獲批補貼，香港機場地勤服務有限公司(HAS)獲批7082萬港元，承諾受薪僱員人數2624人。亞洲萬里通有限公司獲批339萬港元，承諾受薪僱員人數123人。雅潔洗衣有限公司獲批1242萬港元，承諾受薪僱員人數460人。

計劃規定企業今年6至8月不可裁員，國泰昨日舉行特別股東大會，惟高層會上對8月後會否裁員一事避而不答。國泰航空上月宣布390億港元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業國泰「泵水」共273億港元，可委派2名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，國泰航空多次獲港府補貼，對其他私人企業明顯不公，因航空界仍有多間公司正掙扎求存，惟港府做法偏袒國泰，令市場造成不公平的競爭環境，或令其他私人公司不滿。

陳偉強又認為，國泰能否走出財困仍是未知之數，多個研究顯示，航空界仍會處於寒冬期最少1年，或有多間公司倒閉，明言對國泰前景感到不樂觀。惟港府已向國泰撥款，形容如同「倒錢落海」。