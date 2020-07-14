停業令下美容業再受打擊 政府無提補助金業界氣憤

政府收緊停業令，強制12類處所停業，當中包括美容院。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，早前業界已停業28日，元氣仍未恢復，擔心停業令稍後再延長，料業界累計損失逾億元。他指至今仍未收到政府上次提及的補助金，今次政府更無提及補助，令業界感到憤怒，促請政府再額外提供援助，而且要盡快批出，否則業界難以捱下去。

葉世雄又慨嘆，美容院的防疫措施做得多好亦沒有用，今次爆疫主要涉及食肆及的士司機，但每次疫情大爆發，政府就一刀切向12類處所實施停業令，並非有針對性實施。以美容院為例，如只提供瘦身減肥服務，不涉及面部美容護理，理應予以放寬。

他指，美容院停業亦令到產品供應商及批發商受影響，但政府從未提供補助。「政府（禽流感）殺雞，運輸業都有得賠償啦」，然而美容供應鏈卻被忽視，業界對此感到無奈。

此外，疫情影響消費意欲，葉指市民消費力下降，現時美容院想推銷生意，顧客亦未必會購買預售服務，故開門營業不等於有錢賺，顧客只是消費早前預售的服務。