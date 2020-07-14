九巴獲3.2億保就業津貼　海洋公園獲5900萬

政府公布第4批保就業計劃獲得資助的僱主名單，涉及1.1萬名僱主，工資補貼額合共約62.7億港元，首5間公司獲資助額均過億港元，當中獲得最多補貼的是國泰航空。另外，九巴和海洋公園分別獲得3.2億港元和逾5900萬港元的補貼。此外，保就業計劃今日開始向第5批約9000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約41億港元，承諾受薪僱員人數約19萬。

在最新一輪發放補貼中，首5間獲得最多資助的公司，依次為國泰航空獲4.5億港元；九巴獲3.2億港元補貼，承諾受薪僱員人數為12590人；啟勝管理服務有限公司獲1.3億港元，承諾受薪僱員人數為5780人；仲量聯行物業管理有限公司獲1.1億港元，承諾受薪僱員人數為4804人；中國海外建築有限公司獲約1億港元，承諾受薪僱員人數為3750人。

而早前已獲政府撥款的海洋公園則獲得逾5900萬港元，承諾受薪僱員人數2891人。另外，多間公司的承諾受薪僱員人數是0。

保就業計劃至今已有5批合共約11萬名僱主領取工資補貼，涵蓋約130萬僱員，涉及約295億元工資補貼。而第6批工資補貼的最後審批工作仍在進行，完成後會盡快公布。

截至昨日(13日)，當局共收到115宗舉報，分別向勞工處及海關轉介17宗及1宗個案，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。