4人禁聚令下難出團　旅行社取消本地遊團

因應疫情反彈，政府宣布再收緊防疫措施，在4人禁聚令下，本地遊將無法出團。縱橫遊決定取消由明日(15日)至28日期間出發的「香港一天遊」旅行團，預料受影響旅行團數為10團，共涉及約250名旅客，已報名的人可選擇轉團或保留團費，而7月29日或之後出發的旅行團則會按情況再作決定，稍後公布。

另外，香港旅行社東主協會今日(14日)會見旅遊事務署旅遊事務專員黃智祖，表達業界意見及8大訴求。協會會長葉慶寧表示，在新禁聚令下，旅行社已不能再辦「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，市民亦因疫情不會參加，他促請政府馬上將預留給該計劃的1億港元，直接分派給所有合資格旅行社。

他促請港府將第二輪防疫抗疫基金支援旅遊業界的2.6億港元餘額，派發給所有合資格旅行社；「保就業計劃」及「旅行代理商及從業員支援計劃」均延續6個月﹔支援所有旅行社、車行、指定店舖的租務開支（包括管理費及冷氣費），月租5萬港元以下的全額資助6個月，5萬港元以上的則按每間店舖／分行資助一半租金為期6個月。

他又建議，政府應繼續停收2021年旅行社牌照費；並立即啟動修訂「旅遊業賠償基金(TICF)」用途的工作，回撥結餘7億港元當中的3億港元發還給所有合資格旅行社；同時爭取全民免費檢測，盡快找出所有源頭，恢復旅遊業的經濟活動。