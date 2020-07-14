遭鉸剪插心口風筒烘陰莖致起水泡　初戀男控女友施虐

30歲男子前年在極速約會（Speed Dating）中結識到年長7年的女保險經紀，得已展開初戀並共賦同居。惜戀情開展不久，女方疑因男子性愛時「太快完結」及買樓等事宜，涉嫌屢次向男方施襲，除捉頭撼牆及鉸剪插胸口外，更以風筒烘其陰莖致起水泡脫皮，待結焦後再將焦痂扯掉。男方又疑應女方要求，拍片自摑並說傷勢是自己造成，到他的姑姐發現他滿身傷痕才揭發事件。涉案女經紀否認傷人等罪，案件今（14日）於區院開審。

被告麥凱晴（38歲），被控一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪，控罪指她於2018年5月至8月，在跑馬地一大廈襲擊及傷害男子X。

現年32歲的X在屏風後作供，他在2018年4月認識被告，及後發展成為情侶。X坦言：「我之前未有過女朋友，佢係我第一個女友。」但當控方要求他說出兩人相處的情況時，他一度沉默而未能回應。

X指在交往期間，曾告訴被告將會在將軍澳買樓，亦曾透過她買了一份基金，她時常問他買樓事宜，亦不時留意其戶口及股票。他曾經受她游說出售股票。並按她要求要求將50萬元存入她的戶口給她暫時保管，以顯示對她的愛。X坦言：「我當時好愛佢，並相信佢對我嘅承諾」，惟被告最後並沒有把錢還給他。

X又稱被曾搬到被告家中跟她同居，她求他在家要「裸體」，他初時雖感到不習慣，但覺得「因為佢係我第一個女朋友，希望做到佢嘅要求」。

但兩人的關係在被告初次襲擊他後開始轉變。X指在一次性交後，被告不滿他「好快完事」而不能滿足她，竟推他的頭撼埋牆，更張口咬他。X哭着求饒，但她之後仍多次咬他咬致流血。

而被告亦曾因買樓問題數度向他施襲。同年8月15日，被告及X雙方家人晚膳回家，被告用金屬椅子打他的頭。8月25日他替她吹乾髮頭，她無端手捉起他陰莖用風筒烘吹，令他受傷要塗藥膏。

但在28日晚上，被告又因X未有問過她便與姑姐簽下借據而感到嬲怒，又將他的頭撼牆，再用鉸剪插他胸口，且去煲滾水淋在他的大腿上。

X痛極跌倒，被告這時又突然扯下他的內褲，「揻走（陰莖）塊焦」，他痛極求被告不要再打，但她無動於衷。

X憶述案發經過時一度哽咽，法庭遂休庭讓他休息，聆訊下午繼續。