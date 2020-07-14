半數營業額靠晚市　有酒樓東主料7日蝕200萬元

港府昨晚(13日)決定再度收緊禁聚令及停業令，包括由傍晚6時至翌日清晨5時期間，食肆不設堂食，只可以外賣，及限制食肆最多4人一枱。所有措施由周三(15日)凌晨起生效，為期7天，之後再檢討。有酒樓東主預計在限制堂食期間或會損失逾200萬港元，亦有食客表示擔心疫情發展，批評政府抗疫不力。

在旺角區經營倫敦大酒樓的蘇萬誠表示，限制堂食的措施會對酒家造成沉重打擊。他表示大型酒樓約有一半營業額依靠晚市生意，而中式菜餚又講求「色、香、味」，若晚市只做外賣生意未能合乎成本效益之餘、亦不能為顧客提供最好的服務，因此在措施實行的7日內會暫停晚市，「下午4點半就關門」。他又預計連同其他限制，酒樓在未來7日將損失逾200萬港元。

蘇又指，由於酒家經營逾40年，約三分之一員工年齡超過65歲，可申領的政府補貼不多，加上近月經營困難，每月皆蝕約百萬港元，「差唔多成年無交租」，幸得業主體諒可「有拖無欠」。惟暫停晚市的數日內，有關時段的員工亦無奈需放無薪假。他希望政府盡快控制好疫情，令社會重回正軌。

食客鄧先生與另外6名朋友一同飲茶，表示朋友之間一周會練習約兩次戲曲，之後會結伴用膳，昨晚得知新防疫措施後今日特意「唱埋最後一次戲」。他批評政府措施推行「太慢」，有需要更早推出防疫的政策，又指「你係想死定想食嘢先」。

另一食客蕭太則與家人飲茶。她表示，禁聚令再次收緊至4人，令她減少與家人共聚的機會，不過疫情當前，加強控制亦是無可厚非。至於食肆不准堂食的限制，她稱平日大多在家中煮食，對她影響不大。現時疫情十分嚴峻，她理解政府收緊防疫措施，又形容若市民一窩蜂地在街頭聚集，會增加傳染的機率。