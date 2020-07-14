港區國安法：譚惠珠稱港區國安法與基本法並排　凌駕香港法律

對於有人質疑《港區國安法》破壞一國兩制，基本法委員會副主任譚惠珠今日(14日)出席一個論壇時表示，港區國安法不是《基本法》的附屬法例，雖則港區國安法納入《基本法》附件三，但兩者是平排並列的全國性法律，而港區國安法亦凌駕香港法律，因此沒有機制可以讓香港法庭說全國性法律牴觸《基本法》。

譚惠珠指出，全國人大常委會早已審視港區國安法及《基本法》，認為兩者沒有相互牴觸，港區國安法只是補足《基本法》的「缺口」。她又指《基本法》說明香港任何法律均不可牴觸《基本法》，但香港本地法律沒有條文可評論全國性法律是否牴觸《基本法》。

她續稱，國安立法機制，不是香港高度自治的範圍，而是國家事權，又舉例指西班牙加泰羅尼亞爭取獨立事件，獨派領袖送到首都馬德里受審，稱危害國家安全的港人本應到內地受審，但中央尊重一國兩制，才讓特區處理大部分案件。

同場的清華大學港澳研究中心主任、中聯辦法律部前部長王振民指出，香港持續已久的反修例風波各種暴力行為，嚴重影響香港的經濟、民生，更重創法律及秩序，導致香港幾乎變成「恐怖之都」。他認為大多數港人都認同香港不能再「亂下去」，必須恢復法治及秩序，讓一國兩制回到正確軌道，但特區自身力量難以解決，如中央不出手，香港必定墮入萬劫不復的深淵、前途不容客觀。

王又稱香港是世界公認最自由的城市之一，但維護國家安全有重大缺陷、「短板」，指現時實施港區國安法，是因為到了自由及國家安全需要平衡的時候。