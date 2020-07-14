安老院舍現感染群組　醫生提醒員工替長者洗澡宜調低花灑水力

本港最近爆發第三波疫情，更首次出現安老院舍感染群組。有醫生指，安老院舍內員工為長者洗澡及長者用餐屬高危活動，員工宜多加留意，例如調低花灑水力及安排長者分批用餐，減低飛沫及排泄物傳播的風險。

香港中文大學醫務中心顧問醫生蔡曉陽及香子翎今日(14日)下午開網上講座，講解安老院舍員工防疫措施。香指，員工應該徹底分開家居、外出及工作時的服裝，避免交叉感染，並消毒常用物品，例如手機和眼鏡；而且應時刻戴好口罩，並在工作前後洗手，避免把病毒帶回院舍或家中。由於疫情嚴重，某些院舍員工或會穿防護裝備工作，香提醒院舍應提供合適空間，讓員工穿脫防護裝備，並分開穿戴及卸除裝備的空間，避免交叉感染，而且員工穿脫防護裝備後必須洗手。

由於病毒主要通過口鼻飛沫及排泄物傳播，兩人提醒安老院舍員工在照顧長者時，應注意數個高危活動。第一是替院友洗澡，由於洗澡時並不會戴口罩，年紀大的院友亦會有失禁問題，再加上花灑容易產生霧氣及水花，增加病毒傳播風險。香建議員工調低花灑水力，減少霧氣形成的機會，並避免水花潑向自己；而清洗院友便盤時也要留意同樣問題。

另一高危活動是用餐。香建議院舍安排院友留在房間進食，減低飛沫傳播病毒的機會，若院友沒有獨立房間，可考慮分批食飯，並且如餐廳般用膠板隔開院友，但必須勤消毒隔板。

蔡則提醒業界勤清潔院舍，並加强空氣流通，開抽氣扇時必須打開窗戶，才能增加空氣流動，而且要留意風扇的方向，不要把身體不適院友居住房間的空氣吹去其他地方。她又指，員工處理院友的垃圾時避免按壓垃圾袋，以免病毒噴出，並扎好垃圾袋。她建議院舍可考慮安排長者食用維他命D補充劑增强免疫力，但最好先諮詢醫生意見。