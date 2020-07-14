網民熱話：3母女夾公仔店偷貓　主人懸紅10萬「緝兇」

夾公仔店被偷公仔不時發生，不過近日有人卻將目標放在店內的「貓店長」身上。日前一名媽媽竟帶同仔女在荃灣一間夾公仔店內，偷走駐場的「貓店長」，過程被閉路電視全程直擊。店主兼貓主事後在網上大手筆懸紅高達10萬「緝兇」，經過連日網民報料，事隔4日最終成功尋回愛貓。

貓主葉小姐近日在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」上載多條片段，又發文講述事件經過。事發於上周六(11日)下午約5時半，被偷走是一隻只有11個月大的唐貓getget。片段所見，該名相信是媽媽的中年婦人帶同約10多歲的少女及一名6、7歲的男童在店內排徊，期間有人手持一個手拉車，中年婦首先發現貓貓伏在夾公仔機下，於是蹲在地上先為貓貓掃毛，隨後兩名仔女亦先後走上前作掩護，讓中年婦將貓貓塞入手拉車的袋內。

葉在貼文中怒斥對方「冇人性」，帶同男童犯案行為可恥，「請問大家認唔認識圖中嘅一家人？」更懸紅2000至10萬元，希望網民提供消息。東網記者今早(14日)成功聯絡貓主，她指昨日收到網民報料，得悉這家人居於葵涌葵賢苑，於報警後與警員前往該單位，終在單位內發現getget蹤影，當時getget被困在一個籠內。

她表示，getget是去年10月朋友轉送，一直放在店內飼養，是有名的「貓店長」，深得客人喜愛。對於痛失唐貓願意付高達10萬元尋找，她直言getget在其心目中是無價，賞金定在2000至10萬元，主要想根據提供資料的重要性而決定，連日來亦收到不少人報料，但當中亦有些可信性較低。至於報上重要資料的網民，對方表明分明不收。能尋回getget，她除了感激對方，亦要多謝網民熱心廣傳事件。

網民有話說

Tracy Mak：帶埋細路偷貓，係咪有病呀？

San Tse：偷人哋隻貓，等同偷人哋小朋友。

Manting Cham：成街都有好多浪浪啦，係鍾意貓就收養啦。搵到呢家人一定要唔可以放過佢哋。

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：