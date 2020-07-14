搶購潮再現　惠康大米及廁紙等限購2件

本港出現第三波新冠肺炎疫情，確診個案持續上升，政府再次收緊防疫措施，明日(15日)起食肆每日傍晚6時至凌晨5時不可堂食，超市搶購潮重現。其中疫情重災區之一的黃大仙，有超市今早(14日)開始，實施臨時限購措施，白米、雞蛋、意粉醬、罐頭等食品僅能限購2件，消毒用品和口罩亦在限購名單之上。

慈雲山的惠康超市貼出告示，指因應市面對部分貨品的需求增加，超市採取臨時限購措施，部分食品及消毒用品每位顧客只能限購2件，包括白米、意粉、雞蛋、意粉醬、罐頭肉類和蔬菜等食品。消毒和日常用品亦在名單之上，包括口罩、衞生卷紙、洗手液和漂白水等。該分店員工指，告示今早才貼出。

惠康客戶服務部向東網證實，今早起已在全線分店實施限購措施，相信旗下的Market Place、3hreeSixty和Jasons等亦會同步執行，未知何時會終止相關措施，強調惠康會因應情況彈性處理。東網亦已向惠康超市了解相關貨品的貨源供應是否穩定。