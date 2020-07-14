無業女涉藏彈珠發射器　辯稱練習劍擊之用

去年721元朗白衣人無差別攻擊市民後一星期，有市民到元朗示威，期間警員在元朗西鐵站附近截查一名無業女子，發現她涉嫌管有30粒波子和自製發射器，控她一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。屯門法院今日（14日）裁定案件表證成立，被告自辯稱涉案物品是用於大學劍擊訓練營之用。

控罪指被告劉曉敏（24歲）於去年7月29，日在元朗站H出口樓梯間管有一包30粒波子及一個自製發射器。

女警盧卓凝昨日作供時，指被告在警誡下曾承認波子及其他物品均是用來自衞。及後在休庭期間，辯方發現她偷看其警員記事冊的影印本，即時通知主控和案件主管跟進。盧其後在庭上解釋，因首次到庭作供太緊張，才忘記法庭指示。

辯方今日指被告爭議有關招認，並指盧因偷睇事件而誠信負分，要求法庭拒絕接納被告的警誡供詞呈堂。辯方質疑，若盧擔心記憶出錯，可在庭上要求法庭讓她看文件喚醒記憶，認為盧是以謊言掩蓋謊言，不信盧可以記清楚處理被告時的細節。

控方則指盧是在庭外的公眾地方翻看有關文件，若她打算「出貓」理應進入廁所才看，認為她只是無心之失。裁判官考慮過後，認為被告是自願作出招認，接納控方將警誡供詞呈堂。

被告之後出庭自辯，指友人在現場目擊721事件後致電給她說很害怕，她亦在網上看見很多傷者得不到協助。至7月28日，網上有流言指當日將有白衣人再次施襲，她於是帶備急救用品，於傍晚7時到元朗站，希望幫助有需要的人，最終於翌晨一時許被捕。

被告去年大學畢業，希望投身社會前再任劍擊隊訓練營籌委。她指涉案物品其實是用於訓練營，解釋指劍擊講求劍尖準繩，故設計了用筷子夾波子這遊戲來測試。至於發射器其實是「入水器」，本身是一般膠水樽的上半部，她將氣球駁上樽口，以便為氣球入水製成水彈，之後再在訓練營玩遊戲。

被告否認曾說過涉案物品是用來自衞，她自言沒有執拾習慣，所以才將兩樣物品留在袋內。