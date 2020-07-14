六旬漢否認襲警　辯稱赤手無可能拳打武裝警

今年1月19日有團體在中環舉辦集會，及後演變成警民衝突，一名六旬漢被指在馬路推了特警心口一下及拳打其防毒面具而被捕，他否認一項襲警罪，案件今日（14日）在東區法院開審。辯方指赤手空拳的被告根本無可能襲擊全副武裝的特警，現場片段也顯示被告是在無反抗下被多名特警制服落地兼用罐狀硬物打頭致受傷流血。

60歲被告施振英報稱家庭司機，被控一項襲警罪，即今年1月19日於中環遮打道與會所街交界襲擊執行職責的警員A。

辯方早前已向法庭投訴指被告被捕時遭警員暴力對待，令他受傷留院，並呈上相關照片供法庭傳檔。而控辯雙方亦同意，被告被捕後被送往醫院驗傷，證實左小腿有瘀傷、頭皮後方有血腫及裂傷、前額及肘部有擦傷。

隸屬機場特警的A作供指，當日約下午4時與隊員在遮打花園一帶清場，大部分示威者均返回行人路，唯獨被告不聽警告站在馬路中心。A稱見到被告用手撥開另一特警5854的手，遂上前叫他「唔好襲警」，被告隨即以雙手推他胸口，並揮拳打向他的防毒面具下方，他感到下顎痛楚。

A其後在眾警協助下將被告制服在地拘捕，A聲稱當時不知道被告頭部有傷，但在庭上看過現場片段後，同意有警員向被告頭部上下揮動銀色罐狀物體2次，惟他說不肯定該銀色罐有接接觸到被告。他並稱，片段中見到被告頭部及地下「係有紅色液體流緊，但唔知係咪血」。

辯方稱被告根本從無襲擊A更無可能向其堅硬的防毒面具揮拳，否則被告的手也會受傷，況且片段根本拍不到A所形容的襲擊情況，反而顯示被告在現場無任何攻擊性、挑釁性或危險動作，卻突遭6-7名全副武裝的警員制服在地，遭警員以罐狀硬物打頭，受傷後再遭警員淋水，地上留下一攤血。惟A表示不同意上述描述。