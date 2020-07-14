逾40%受訪者失業　工會促發放緊急失業援助金

疫情及議會亂局影響香港經濟及民生發展，有工會今日(14日)發布「香港最新就業狀況及求職信心指數調查」結果，逾40%受訪者表示正要面對失業情況、逾75%受訪者表示收入減少，而工會則建議政府盡快發放緊急失業援助金等措施，以紓減基層市民的經濟負擔。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪指，今次調查在本月3日至13日期間進行，共訪問1101位香港市民。根據調查結果，逾40%受訪者面對失業情況，其中失業3個月的佔19%、失業4至6個月的佔13%、失業半年以上的佔9%，但調查在本月初開始，因此未能反映第三波新冠肺炎疫情帶來的影響。

另外，根據調查結果，逾70%的受訪者指工作因經濟環境受到影響，其中被裁員的佔14%、停工的佔21%、放無薪假的佔20%、減薪或只獲發底薪的佔14%。被問到工作受影響的該批受訪者有否信心在未來3個月找到全職工作，過半人士表示無信心，反映市民對就業前景仍然悲觀。

議員麥美娟指本屆立法會已接近尾聲，調查亦就着市民對立法會可否解決社會民生問題作評價。結果顯示有25%的受訪者認為政治凌駕民生；25%的受訪者認為拉布拖垮施政；23%的受訪者認為立法會只有破壞、沒有建設，而認為立法會有效反應及解決問題的只有10%。

議員郭偉強指失業問題比較凸出，本港的政治氣氛超過社會可承受的範圍，認為政治味道濃厚將會繼續拖慢經濟發展進程，預期失業情況將會持續。

工聯會指今次調查反映失業、收入減少是困擾市民的問題，促政府發放緊急失業援助金、取消就職家庭津貼的工時上限、凍結公屋加租及免租3個月等。