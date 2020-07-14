恒大預計收生人數跌1成　新開3學士課程吸新生

中學文憑試將在下周三（22日）放榜，各大專院校亦籌備收生。香港恒生大學校長何順文今（14日）表示，預計今年受中六生人數下跌影響，整體收生人數會稍為下跌1成，目標收生人數為2000人；而該校亦將在下學年開辦4個新課程，當中包括3個學士課程，即藝術設計、經濟學工商管理及綜合工商管理課程。

何表示，雖然預計今年大學一年級收生人數會下跌，但由於高年級入學的報名人數多年來亦有增無減，例如今年增加了25%的報名人數，故認為在此消彼長的情況下，影響有限。何續指，疫情可能影響學生無法到外地升學，估計部分人會因而留港升學，因此對收生情況仍感樂觀。

何又指，因近日疫情變化，該校上周六（11日）將大部分暑期課堂轉由網上學習，而9月開學亦有相應措施，包括因應疫情考慮以混合模式上課，除如常提供面授課程外，學生仍可選擇接受網上課堂。

另外，該校將在新學年開辦4個新課程，當中包括3個學士課程，其中藝術設計（榮譽）文學士，學生除了修讀一般藝術設計課程外，亦要學習與創新科技及管理有關的元素，包括擴增實境（AR）及虛礙實境（VR）。上述課程將與現有的文化及創意產業學士課程撥入新成立的藝術設計學系。

經濟學工商管理（榮譽）學士及綜合工商管理（榮譽）學士亦是新開課程，其中綜合工商管理可讓學生先自由選修不同課程，如市場學、會計等，在高年級才專修課程。

何又指，恒大將引入榮譽學院制度，取錄不多於20名的成績優異、有社會服務志向及國際視野的二年級生，為他們提供3年的重點培育，例如參與領袖訓練、海外交流。