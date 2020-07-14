派對房間明起停業7日　業界嘆生意難捱擬轉讓業務

新冠肺炎疫情持續，政府昨晚(13日)決定再次收緊禁聚令及停業令，除針對食肆推出限制措施外，派對房間、卡拉OK及美容按摩店等娛樂場所，需在本周三起(15日)起停業7日。有經營派對房間的業主表示，新一輪防疫措施對其生意打擊十分大。

在觀塘及旺角經營約10間派對房間的胡小姐表示擔心要結業，指在4月的疫情時，派對房間已停業1個月，甚至有2間已結業，又形容7至8月及聖誕節是行業的旺季，往年平均每間每月賺2至3萬港元，相信新一波疫情會較上一次更為嚴重，她指政府今次停業7日只是保守的決定，擔心生意未能捱到聖誕節。

胡小姐又稱，雖然其經營的是小型派對房間，但仍然擔心入不敷支，她指政府派發的第二輪防疫基金仍有部分還未領取。她表示曾多次向相關部門查詢基金的批核進度，均沒有回應，又透露暫時僅收取12萬港元的防疫基金，只足夠應付租金。

在荔枝角經營派對房間約4年的楊小姐表示，當年投資近百萬港元，但在今年疫情的衝擊下，每月平均蝕約3至4萬港元，現時已計劃轉讓業務，但暫未找到合適的接手人。楊小姐指出，她在荔枝角租用約1500呎的單位開辦派對房間，每月租金近3萬港元，但在今年2月開始顧客的數量因應疫情暴跌，雖然6月的預訂情況回復到往日約一半的生意，但至近期疫情再次爆發，市民的憂慮增加，甚至「今個月得5日有生意，嚟緊嘅日子基本上係連查詢都冇，即使有人問定8月、9月，但都唔會落訂」。

香港派對場地協會會長林漢然預計，中型派對房間每月損失5至6萬港元，相信大型房間的負擔會更大。他又指疫情開始以來，當局從未派人聯絡及討論該如何保障業界，認為政府應對各行業的標準一致，以及多尊重規模較小的行業。

至於連鎖卡拉OK RED MR的公關表示，對政府新公布的措施感到無奈，又認為禁食肆半日堂食不合理、不公平，謂：「個菌唔會上午有，下午就無左嫁喎！」她認為政府可以考慮一刀切讓所有場所關閉7日，控制疫情而非拖泥帶水。公關又表示，自疫情開始顧客數量急跌，雖公司有申請抗疫基金，但至今仍未全數收到款項，而是次停止營業7日，單單租金4家店舖已損失逾百萬港元。公司在停業期間亦只可無奈讓前線同事放無薪假。她又希望「政府可以資助返我哋」，推出下一輪津貼支援業界。