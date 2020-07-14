政Whats噏：李國麟被初選機制連累 唔係選民都可投票

民主派初選尋晚(13日)公布初步結果，其中連續擔任咗4屆嘅衞生服務界議員李國麟(Joseph)喺初選中，僅取得186票落敗。Joseph坦承今次輸咗就係輸咗，不過就認為初選機制有問題，譬如主辦單位喺初選前一日突然話唔可以透過選民登記截圖作驗證，變相無法確定投票嘅人是否屬於佢個界別嘅選民。

Joseph話，喺4、5月時港大法律學院副教授戴耀廷就話籌備初選，本來同佢無關，但去到5月尾就有聲音話衞生服務界都想選，佢覺得自己係民主派，所以有參加嘅必要，佢話初時開會講規矩時都算清楚，自己當時提出兩個意見，指投票資格須為衞生服務界從業員，另外就係要鑒別身份。

Joseph就話如何鑒別屬於技術性問題，自己一竅不通，惟有交畀佢哋自己搞，佢只係參選，呼籲支持者投票。但點知上星期五，戴耀廷打電話畀佢，話選民登記截圖係犯法，又話諗唔到解決之道，要求參加初選嘅4個人圍內傾，傾唔掂就變成「無規範性」，結果有退休嘅選民無法投票，亦有非選民到票站投票。Joseph話邏輯奇怪，好似酒樓個爐壞咗，反而要食客自己提供食物，有問題但唔解決，對此覺得好遺憾。