警二代稱受查時遭警長掌摑　案件表證成立

「警二代」投訴在警車上遭警長粗口辱罵兼掌摑案，今日(14日)於九龍城法院續審，法庭裁定案件表面證供成立，被告黃明偉自辯稱，事主被截查時態度不合作，更涉嫌踩同袍的腳所以才被抬上警車。他承認當時「有少少勞氣」，但否認有掌摑事主。法庭將案押後至7月31日進行結案陳詞，預料當日會有裁決。

被告供稱，他隸屬紅磡警署軍裝巡邏小隊2隊，當日凌晨二時接報跟同事乘警車到現場支援。到埗後，他見同事正在截查事主李文瀚，但李的態度不合作，大聲用粗口辱罵警員，更問「識唔識邊個係許鎮德？」他當時回答：「我哋唔識」。

被告稱，李之後要求他出示委任證，他與同事遂開啟隨身攝錄機。當李知道警員在拍攝，態度有所收斂，但仍拿出手機說要報警。他出示委任證，但李卻一直在通電話沒理會他。

及後李要求吸煙遭拒，他聽罷竟伸腳踩同事的腳，因此涉嫌襲警被捕遭抬上警車。被告指因李的態度不合作，又向他的同事動粗，令他情緒波動，「有少少勞氣同唔開心」，故此在警車上有對李不停講粗口。但他否認有掌摑李，只是當時李在警車上嘗試站起身及舉起手，他相信李想逃走，又或想向他們施襲或自殘，遂3度出手撥低李的手，嘗試令對方坐低。

被告稱他作為有經驗的警員，知道應盡量克制不要講粗口，所使用的武力應要介乎合理程度，及需要預前警告，惟案發於電光火石之間，最終他選擇了用手按住李。

控方亦傳召最初截查李的警員黃潔斌作供，黃供述李當時滿身酒氣，表現極不合作，除了辱罵警員外，還將一包香煙掉向他及同事，因此他要求增援。及後他們將李押上警車，車內環境昏暗而且場面混亂，他一度遺失了4發後備子彈幸最終尋回。他坦言看不到被告掌摑李。