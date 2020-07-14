前律政司司長袁國強「跳船」2年獲翻閹　出任國泰觀察員

中途離開政府並留下大量爛攤子的前律政司司長袁國強獲政府「翻閹」，委任其以觀察員身份加入國泰航空集團董事局。政府早前宣布注資國泰，助其資本重組，並委任2人作觀察員進入國泰董事局。政府今(14日)宣布，委任袁國強及大學教育資助委員會主席、渣打集團有限公司獨立非執行董事唐家成出任有關觀察員一職。

政府6月運用土地基金向國泰投資273億港元，包括195億港元的優先股及78億港元的過渡貸款，據政府與國泰有關投資協議，政府可委派2名觀察員進入國泰航空集團董事局，直至國泰向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。

政府表示，獲委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權，但他們會得到出席董事局會議的通知，出席董事局的會議並在席上發言，並可獲得所有發給董事局的資料和文件及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

時事評論員陳雲生形容今次委任十分奇怪，質疑袁國強在政府是否仍有裙帶關係，港府亦無法吸納人才出任公職。陳批評袁出任律政司司長期間，表現差強人意，「乜都冇做過，要表態又唔表態」，認為今次委任雖與執法無關，但勢會引來社會爭議，質疑其公正性的同時，又令人感覺政府有既定班子，「好似高官俱樂部咁」。

袁國強在2012至18年間出任律政司司長，並在其第二任任期未完結前已離開政府，當時更留下大量爛攤子，包括高鐵一地兩檢立法、《國歌法》以及未有就違法佔領行動作出檢控，表現長年令人詬病。至於唐家成本身是特許會計師，曾出任多項公職，包括證券及期貨事務監察委員會主席、匯基金諮詢委員會委員及機管局董事局成員等。