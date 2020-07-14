一場婚宴消耗204碗魚翅　環團推出魚翅計算機教人拯救鯊魚

傳統婚宴供應魚翅，世界自然基金會香港分會(WWF)指出，2018年香港共有49,331對新人結婚，平均每場婚宴有17席，潛在消耗204碗魚翅，一場無翅婚宴可拯救24條鯊魚！該會今日(14日)推出「WWF Sharkulator魚翅計數機」，以推算消費者每一個無翅選擇背後可以拯救多少條鯊魚，冀推動香港或亞洲其他地區的人拒食魚翅。

WWF引述政府統計處數據，過去10年間香港入口魚翅量下降7成，2019年魚翅入口量降至2,792噸，較去年同期減少40%。今年首5個月入口量為538噸，比去年同期再下降60%。該會指出，自2011年，每年平均有33%入口魚翅轉口至其他國家或地區，包括越南、內地和澳門。而同期的留港魚翅量呈下跌趨勢，意味本港魚翅消耗量正在下降。

WWF促請大眾停止食用魚翅，並根據WWF的《海鮮選擇指引》作出環保選擇。WWF高級保育主任（可持續發展）黎姵延表示，婚宴向來是香港食用魚翅最熱門的場合，一場婚宴潛在消耗204碗魚翅。WWF海洋保育主管麥庫克．勞倫斯表示，雖然香港魚翅入口量明顯下降，餐廳菜單上亦有更多無翅菜色；當社交距離措施放寬後，市民或會增加外出用膳，他提醒市民繼續向魚翅說不。

世界自然基金會全球鯊魚項目總策劃鄺力存表示，大青鯊（blue shark）是最常被捕撈的鯊魚，是魚翅貿易中最主要品種之一，新研發方法主要針對對大青鯊的估算，以香港數據為基礎。魚翅在華人飲食文化中根深柢固，香港作為最大的全球魚翅貿易中心，人均魚翅消費量更是位居前列，冀透過魚翅計數機推算消費者每一個無翅選擇背後可以拯救多少條鯊魚，希望讓消費者更實在地看到他們的飲食選擇背後，如何影響着日益受威脅的海洋生物。