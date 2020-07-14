員工飯堂明起晚6朝5禁堂食　各界批政府「一刀切」矯枉過正

全港食肆明日(15日)起規定晚6朝5禁止堂食，只准外賣，包括員工飯堂，但有議員及時事評論員均批評政府規定員工飯堂要跟隨，是矯枉過正，因為本港不少員工飯堂地方寬敞，衞生設施一流，防疫措施亦十分充足。相反，若強行員工買外賣到辦公室食用，同事面對面用膳，可能更加擠迫，容易造成交叉感染，而員工飯堂不對外開放，相對更加安全，為政府應給予員工飯堂一些彈性，以開方便之門。

議員葛珮帆表示，明白疫情嚴峻，防疫措施宜緊不宜寬，但政府「一刀切」限制員工飯堂於晚間不能堂食，是不切實際，因很多公司設立飯堂是有實際需要，如地點偏遠，附近根本沒有其他食肆可供選擇，而且很多飯堂很寬敞，衞生狀況良好，防疫設施也做得好好，只要加設圍板，便完全符合標準。如有需要，政府人員可到場巡查，令合規格飯堂獲得豁免，以開方便之門，否則強制飯堂晚間不能堂食，多此一舉。

葛又認為，其實許多辦公室工作範圍十分擠迫，同事之間要面對面工作，如再在飯堂購買外賣再拿到辦公桌食用，期間又要除下口罩，感染機會其實更高，加上要使用大量外賣餐具，實在不環保。她又稱，政府如之前在家居檢疫及豁免檢疫人士的規管工作做得好，就不會出現第三波爆發，批評政府「應做唔做，唔應做又做」。

廿三萬監察發言人王國興亦指，政府今次推出的禁聚設施太倉促，「一刀切」禁止員工飯堂於晚6朝5堂食，矯枉過正及太粗疏。他曾到過一些員工飯堂，地方大，且設備一流，隔離設施做得好好，認為政府根本毋須硬性規定員工飯堂要跟隨相關措施。

他建議政府應給予公司保留一些彈性，只要限制4人一枱，便沒有問題，否則同事要在辦公室用膳，更容易造成交义感染。