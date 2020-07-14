脫手帶疑到食店打黑工　內地女認違檢疫令囚6周

27歲內地女子今年5月持雙程證來港，涉嫌到牛池灣一間燒烤店打黑工，遇上入境處職員放蛇調查，遭揭發違反檢疫令兼未有強制居家隔離，而且被截時她沒有佩戴檢疫用的電子監控手環。該名女子今(14日)在九龍城法院承認未獲獲授權人員許可而離開檢疫地點，以及違反檢疫令的指明條款兩罪，被判即時監禁6星期。但她否認違反逗留條件罪，案件將排期審訊。

案情指，涉案女被告符燕妮於今年5月18日經深圳灣管制站入境香港，按照檢疫令規定，她須於抵港後14天內接受強制隔離。

不過在她接受隔離的第10天(即5月27日)，入境處職員到牛池灣金池徑的「隨便坐車仔麵燒烤店」進行放蛇行動時，在店內對她截查，發現她是內地訪客，但沒有佩戴檢疫用的電子監控手環。她隨即被送到位於八鄉的檢疫中心接受隔離，個案轉交衞生署作進一步調查。警誡下，她保持緘默。

裁判官直斥被告罔顧公共衞生風險，行為完全不負責任。考慮到控方提供的資料，相關控罪一般判監10天至2個月不等，就兩項控罪判被告共監禁6星期。