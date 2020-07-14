虛報20年前住址作檢疫　英籍華婦罪成囚4周

一名在內地出生、持美國護照的無業婦人，4月中經深圳灣口岸來港時，涉虛報會在北角一個住宅單位接受隔離，但她其實入住酒店，最終她在街上被警員截查時遭揭發。婦人否認向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料罪，今（14日）在屯門法院被裁定罪成。裁判官斥她明知不會入住涉案單位接受隔離，罔顧社區安全，行為自私不負責任，判她入獄4星期。

裁判官裁決指，接納控方證人均誠實可靠，其中女高級入境事務助理羅珮璇（譯音）明言，若入境人士報稱在酒店接受隔離，她會致電酒店確認。裁判官認為被告根本沒有提過要到酒店隔離，而她聲稱遭羅誤導以為要報住宅地址的說法是為了推卸責任。

此外，被告在警誡下曾稱，她20年前曾住過報稱的住宅單位，不知現時誰是住客，她入境後亦沒去過該處，明顯她根本沒打算在該處接受強制檢疫。

控罪指，47歲的被告Sonya Shu於今年4月16日，在香港明知而向衞生署署長授權人員，訛稱北角英皇道一個單位是她實行檢疫的地點。