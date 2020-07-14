港泰護老中心後巷滿布廁紙污水　街坊憂成播毒根源

港泰護老中心一條私人後巷滿布用過的廁紙，地面亦有污水。

本港近日爆出第三波新冠肺炎疫情，慈雲山的「港泰護老中心有限公司」更是重災區，截至今日(14日)下午共有41名院友及職員確診。有鄰近商店負責人及住戶指，安老院外的後巷滿布污水及用過的廁紙，更不時傳出惡臭，每當下雨更會造成渠道淤塞，猶如「屎河」。黃大仙區議員表示，樓上的永發大廈業主立案法團多次向安老院投訴無果，半年前已自行聘請清潔公司清理，惟不久後又再打回原形。食環署表示，昨日(13日)已派員清洗該後巷，惟東網記者今午再到該處視察，發現後巷仍有用過的廁紙，衞生情況堪虞。

東網記者今午到涉事安老院後巷視察，後巷仍然有大量廁紙，地面亦有污水，但未有傳出惡臭。該處一帶鄰近多幢住宅，樓上為永發大廈，與旁邊的發強樓亦只相隔約兩米左右。記者向安老院查詢，惟職員不耐煩地說「唔知道」，未有正面回應。

在同一幢大廈經營輪軚店的老闆阿林指，安老院院友不時向窗外丟紙巾，「呻完口水鼻涕就掉落嚟」，雨天時更會造成淤塞，「成條河咁，塞住啲排水，屎水咁，好臭」，擔心病毒會不斷傳播。他表示，有住戶曾向管理處反映，但處方未有理會，惟該處屬私人地方，政府部門無法規管。

有發強樓住戶亦指，港泰護老中心「後巷啲喉成日漏水」，晚上院內長者用廁時，更不時傳出「屎尿味」，懷疑是污水渠有破損所致。他形容其大廈與安老院僅「一牆之隔」，其單位窗口更與安老院「對到正」，擔心病毒會因而傳播，鄰近的住戶避無可避，街坊人心惶惶。

當區區議員張茂清表示，相關問題已持續多年，形容衞生狀況「不能接受」，他又引述永發大廈業主立案法團指，相關地段屬港泰護老中心的範圍，法團曾向安老院反映，惟院方未有處理，法團約半年前迫於無奈，自行聘請清潔公司清潔安老院後巷，惟幾日後又再「打回原形」。

食環署回覆東網指，過去一年未接獲過相關投訴，署方昨日已派員到安老院附近一帶巡查，未有發現污水非法排放及亂拋垃圾的情況，惟大廈範圍內一條已上鎖的私家後巷，地面有少量懷疑用過的廁紙，食環署人員已即時清理該處，並要求大廈管理員人員提醒住客不可亂拋垃圾。屋宇署則指，會了解安老院的渠管情況，有需要時會按《建築物條例》採取適當行動。