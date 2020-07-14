工聯會促政府向中央求助 派員到港加快肺炎檢測

為加快檢測，工聯會建議把部分採樣化驗工作交由內地化驗所負責。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，工聯會今日(14日)約見特首林鄭月娥，指香港公私營系統緊張，未能擴大檢測範圍，建議特區政府向中央政府尋求協助，加快肺炎檢測工作以推行全民檢測的目標。

工聯會指中央政府有效控制內地疫情，有足夠經驗及資源協助香港，認為中央政府可以派遣國家醫療隊伍及引入國內認證的醫療機構為香港市民作檢測，或者將部分採樣化驗工作交由內地化驗所負責，以及早識別社區的隱形病人，盡早作隔離和治療。工聯會形容林鄭月娥對於建議的反應正面，較傾向尋求中央協助派專業醫療人員來港。

在當香港可以實行全面檢測後，工聯會認為可以繼續推行健康碼安排，幫助為數不少的有需要家庭。

另外，議員陳恒鑌今午與食物及衞生局局長陳肇始會面後表示，現時有3間中心、為4個群組，包括的士、物業管理、餐廳及安老院人士進行測試，每日約40至50人，他向政府當局要求，盡快提升本港的病毒檢測能力，在為4類高風險人士優先檢測後，要進一步擴大範圍，為全港市民檢測，以圍堵疫情，找出隱形病人，有需要可尋找內地幫忙，擴大檢測網。

陳恒鑌又期望政府盡快開放竹篙灣檢疫中心。他引述局方表示將於本星期啟用中心內700個檢疫單位，以及正尋找本地酒店作隔離場所。