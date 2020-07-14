裝修工涉狎契女　辯稱因與其母出軌遭誣告

裝修工涉屢次非禮契女，但他指契女為拆散母親與他的關係才會出言誣告。

六旬裝修工人自契女8歲起涉嫌對她連番非禮，包括揸她胸脯及摸她私處，直至5年後她的家人得悉她受辱報警，案件今（14日）於區域法院續審。辯方盤問事主時，指她覆述多次非禮過程均沒有對話，質疑是她憑空想像出來，更指她因知道母親跟被告出軌，故欲借遭非禮為藉口，令被告知難以退離開母親，惟事主一概否認。

61歲被告代號H.H.C.，否認於2012年9月至2017年10月，4度非禮當時年僅8至13歲的女童X；他另否認於2017年11月10日至15日，要求X的母親不再追究。

X出庭接受盤問，指被告於2017年10月曾兩度在她家中非禮她，其中一次更抱起她，繼而觸摸她的胸脯和私處。當被問及為何不即時呼救時，X解釋家中只有耳聾的婆婆，故求救都沒有幫助。

X又指，姊姊本不認識被告，一次她向姊姊透露被告的身份和自己遭被告非禮，姊姊數天後便把事件告知父母。

X同意，於5歲時在母親的安排下與被告「上契」，而3人曾經多次一起逛街。惟她否認知道母親和被告是戀人，亦否認虛構被非禮情節去拆散被告和母親的關係。